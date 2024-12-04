Ölüme Neden Olan Sürücü Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Ölüme Neden Olan Sürücü Serbest Bırakıldı

Kazada annesi ölen Cansu Akbaş, sürücünün tahliyesine tepki göstererek adalet talep etti.

04.12.2024 20:26
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Annesinin ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı, kızı gözyaşlarıyla karara itiraz etti

54 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu, testis kanseri olduğu için tahliye edildi

Annesi kazada ölen Cansu Akbaş:

"1 ayda 19 kez aşırı hızdan ceza yemiş, bu çocuk can almaya sokağa çıkmış"

"Özel bir hastaneden alınma raporu mahkemeye sunuyorlar ve serbest bırakılıyor"

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ADANA - Adana'da ölüme neden olan sürücünün testis kanseri olduğu gerekçesiyle 45 günde tahliye edilmesine kazada ölen kadının ailesi tepki gösterdi. Kazada annesi ölen Cansu Akbaş, gözyaşlarıyla karara itiraz edeceklerini belirterek, "Özel bir hastaneden alınma kanser hastası raporunu mahkemeye sunuyorlar ve serbest bırakılıyor. Bu çocuk son 1 ayda 19 kez aşırı hızdan ceza yemiş, can alacağı belliydi" dedi.

Kaza, geçen 10 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkwagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Kasım Y.'yi gözaltına aldı.

Panik anları güvenlik kamerasında

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Yılmaz'ın makas attıktan sonra aracının kontrolden çıktığı, kafede oturanların panik yaşadığı görüldü. Ayrıca kaza ile ilgili alınan kaza tespit tutanağı ve trafik bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda sürücü Kasım Y.'nin kusurlu, Sevgi Akbaş'ın ise kusursuz olduğu belirtildi.

Tahliye edildi

Tutuklanıp cezaevine gönderilen Kasım Y., hakkında Adana 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Kasım Y. savunmasında, "Kaza diğer aracın beni sıkıştırması nedeniyle meydana geldi. Kaza sırasında alkollü değildim. Kazadan sonra olay yerinden ayrılmadım. Olayda kusurumun olmadığını düşünüyorum. Öncelikle beraatimi isterim, hakkımda ceza tayin edilecek olursa bu cezayı kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışıp infaz etmek isterim" dedi.

Sanık avukatı Ahmet Özer de, "Müvekkilim testis kanseridir. Tedavi evraklarını mahkemeye sunuyoruz. Müvekkilimin bu aşamada tahliyesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Kasım Y.'nin tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, ayrıca testis kanseri olduğunu göz önüne alarak 'Konutu Terk Etmeme' ve 'Yurt Dışına Çıkamamak' adli kontrol şartları ile tahliyesine karar verdi.

Özel hastaneden alınan raporu mahkemeye sundular

Öte yandan mahkemeye sunulan kanser hastası raporunun ise özel bir hastaneden alındığı ve raporda '2022 yılında testis kanseri tanısı konmuştur. Nüsk riski olan olgunun takipleri devam etmektedir. Ağustos 2024 tarihli kontrolünde remisyonda (hastalık aktivitesinin bulunmadığı) olduğu tespit edilmiştir' yazıldığı görüldü.

Aile karara itiraz etti

Sevgi Akbaş'ın ailesi ise bu karara itiraz etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sevgi Akbaş'ın 23 yaşındaki kızı Cansu Akbaş, "Annem eve gidiyordu ve karşıda karşıya geçerken çok yüksek hızla gelip çarptı anneme ve ölümüne neden oldu. 45 gün cezaevinde yattı ve çıktı. Biz 45 günlük ceza beklemiyorduk, en azından acımızın biraz daha dinmesini bekliyorduk. Bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Turgut Özal Bulvarı'nda bu yapılan 140 kilometre hız normal değil, keyfe keder yapılan bir hız. Otoyolda bu hız yapılmaz. Bunun kaza olduğuna asla inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece adalet istiyoruz"

Sürücünün bir başkasıyla yarıştığını iddia eden Akbaş, "Güvenlik kamerası görüntülerinde zaten hepsi görülüyor. Çok geriden başlıyor yarış. Çok hızlı bir şekilde geliyor ve asla frene basmıyor. Annemi gördüğü halde asla durmuyor. Özel bir hastaneden alınma kanser hastası raporunu mahkemeye sunuyorlar ve serbest bırakılıyor. Biz bunu da asla anlamlandıramıyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Başkalarının başına gelsin istemiyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölüme Neden Olan Sürücü Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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