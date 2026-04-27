Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kameraya yansıdı

27.04.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
Giresun'un Batlama yolu üzerinde bir aracın çarptığı kişi ağır yaralandı, olayın ardından kaçan sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun Merkez Batlama Bakımevi mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet T. idaresindeki araç, yol kenarında bekleyen Ertan C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ertan C. ağır yaralandı. Sürücünün ise olay yerinden aracıyla uzaklaştığı görüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan kısa süre önce Mehmet T.'nin araçla gelerek Ertan C. ile konuştuğu, ardından bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Kısa süre sonra aynı araçla geri dönen sürücünün, yol kenarında beklemeye devam eden Ertan C.'ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle, kaçan sürücü Mehmet T.'nin jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:01:32. #7.13#
