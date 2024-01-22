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Önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı - Son Dakika
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Önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü kontrolünü kaybederek önce bir araca, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı
22.01.2024 - 14:08,
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Elazığ'da sabah saatlerinde seyir halindeki motosikletin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce bir aynı istikametteki araca, ardından savrularak park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 23 AEE 951 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyir halinde olan araca, ardından savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken, polis kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı - Son Dakika


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