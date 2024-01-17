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Önüne çıkan domuz sürüsüne böyle çarptı, kazayı ucuz atlattı - Son Dakika
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Önüne çıkan domuz sürüsüne böyle çarptı, kazayı ucuz atlattı

Sivas'ta aracı ile seyir halindeyken önüne domuz sürüsü çıkan sürücü domuza çarptı. Aracın çarptığı domuz yara almazken, aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüsü kazayı ucuz atlattığını belirterek, olay anını aracının kamerasının kaydettiğini söyledi.

Önüne çıkan domuz sürüsüne böyle çarptı, kazayı ucuz atlattı
17.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 17:55
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Önüne çıkan domuz sürüsüne böyle çarptı, kazayı ucuz atlattı

SİVAS - Sivas'ta aracı ile seyir halindeyken önüne domuz sürüsü çıkan sürücü domuza çarptı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas- Yıldızeli yolunda meydana geldi. Aracı ile Yıldızeli'nden Sivas'a dönen Fatih Gözütok'un önüne domuz sürüsü çıktı. Domuz sürüsü yolun karşısına geçerken, Gözütok'un kullandığı araç domuzların arasına daldı. Aracın çarptığı domuz yara almazken, aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

"Olay anını aracımın kamerası kaydetti"

Araç sürücüsü Fatih Gözütok kazayı ucuz atlattığını ifade ederek," Olay akşam saatlerinde Yıldızeli'nden dönerken meydana geldi. Olay anını aracımın kamerası kaydetti. Ben hızlı gitmiyordum fakat domuz sürüsü bir anda önüme çıktı. Çok şükür ucuz atlattık. Sadece çamurluk ve tampon hasar aldı. Daha öncesinde ayı ve domuz görmüştüm ama çarpışma gibi bir olay yaşamamıştım. Araçtan inip baktığımda hayvana bir şey olmamıştı. Gece geç saatlerde tabelalara dikkat ederseniz böyle olaylara karışmazsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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