Onurcan Özdemir'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Onurcan Özdemir'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

27.05.2025 20:27
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Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'ı bulma çalışmaları Fırat Nehri çevresinde sürüyor.

Gaziantep'te Onur'u arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti

Arama çalışmalarında ekipler Fırat Nehri ve çevresinde yoğunlaştı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti. Ekipler, üçüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti.

Ekipler Fırat Nehri ve çevresine yoğunlaştı

Ekiplerin arama çalışmaları, küçük çocuğun kaybolduğu andan itibaren aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları katılırken, havadan ise İHA ve drone ile arama çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, üçüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Aramalar sırasında her noktaya titizlikle bakılırken çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Fırat Nehri, Gaziantep, 3-sayfa, Araban, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Onurcan Özdemir'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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