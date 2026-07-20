Operasyonla 669 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Operasyonla 669 Şüpheli Yakalandı

20.07.2026 11:26
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39 ilde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık ve siber suçlardan 669 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 39 ilde son 2 haftada polis ekiplerince icra edilen 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. 39 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'TOKİ sosyal konut projesi' temalı oltalama (phishing) siteler oluşturarak iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti' gerekçeleriyle para talep ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı, ürün bedeli, yatırım ortaklığı' gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Operasyonla 669 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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