Ordu Akkuş\'ta mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki adam ekiplerce sağ bulundu

Ordu'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam sağ olarak bulundu.

Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Höben mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet K.'dan (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucu şahıs sağ olarak bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.