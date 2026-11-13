Ordu Altınordu\'da jandarmanın ev aramasında 61 sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eser niteliği taşıyan objeler ile silah parçaları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler bulundurduğu bilgisi üzerine Altınordu ilçesinde operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 61 sikke, 4 heykel, 2 obje, 1 madalyon ve at figürlü metal obje ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 kasatura, 1 kama, 1 balta, 1 doldurmalı tüfek ile 1 tabanca namlusu ve üst kapak takımı bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.