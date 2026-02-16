Ordu'da 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Ordu'da 19 Şüpheli Tutuklandı

16.02.2026 14:48
Ordu'da polis, aranması olan 30 şüpheliden 19'unu tutukladı, 106 şahıs hakkında işlem yaptı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 30 şüpheli şahıstan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 106 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polis, Ordu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
