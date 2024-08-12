Ordu'da 2024 Yılı İlk 7 Ayında Asayiş ve Güvenlik Durumu Paylaşıldı - Son Dakika
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Ordu'da 2024 Yılı İlk 7 Ayında Asayiş ve Güvenlik Durumu Paylaşıldı

Ordu\'da 2024 Yılı İlk 7 Ayında Asayiş ve Güvenlik Durumu Paylaşıldı

Ordu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıda, emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların detayları aktarıldı.

12.08.2024 15:52
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Ordu'da 2024 yılının ilk 7 ayında asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

İlde, 2024'ün ilk 7 aylık güvenlik ve asayiş durumu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Toplantıda, emniyet ve jandarma ekiplerinin yılın ilk 7 ayında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

"Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 8 bin 375 asayiş olayında 10 bin 647 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 121 şahıs tutuklandı"

Toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, 2024 yılının ilk 7 ayında asayiş olayları ile ilgili polis sorumluluk bölgesinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2023 yılı ilk 7 ayında 3 bin 477 olay, 2024 yılı ilk 7 ayında ise 3 bin 103 olayın meydana geldiğini belirterek, olay sayılarında yüzde 10,8 azalma meydana geldiğini söyledi. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 99,6 aydınlatma oranına ulaşıldığını kaydeden Vali Erol, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, 2023 yılı ilk 7 ayında 894 olay, 2024 yılı ilk 7 ayında ise 553 olay meydana gelmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 38,1'lik azalma meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 96,23 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 421 şahıs, ifade için aranan 268 şahıs olmak üzere toplamda 689 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılı ilk 7 ayında ilimizde meydana gelen toplam 8 bin 375 asayiş olayında 10 bin 647 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 121 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 2024 yılı ilk yedi ayında yapılan 143 operasyonda 335 şahıs yakalanmış, 17 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 34 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2024 yılı ilk yedi ayında yapılan 425 operasyonda 526 şahıs yakalanmış olup, 73 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

"Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 5 bin 430 asayiş olayında 4 bin 726 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 59 şahıs tutuklandı"

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Erol, 2024 yılının ilk 7 ayında asayiş olayları ile ilgili jandarma sorumluluk bölgesinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023 yılının ilk 7 ayında bin 271 olay, 2024 yılının ilk yedi ayında ise bin 293 olay meydana geldiğini, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 1,7 oranında artış meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını ifade etti. Vali Erol, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk yedi ayında 160 olay, 2024 yılının ilk yedi ayında ise 105 olay meydana gelmiş olup bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 34 oranında azalış meydana gelmiş, olayların yüzde 93'aydınlatılmıştır.2024 yılının ilk 7 ayında ilimizde meydana gelen toplam 5 bin 430 Asayiş olayında 4 bin 726 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 59 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 2024 Yılı İlk 7 Ayında Asayiş ve Güvenlik Durumu Paylaşıldı - Son Dakika

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