Ordu'da 33 Şüpheli Yakalandı, 21'i Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 33 şüpheli şahıstan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 153 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU