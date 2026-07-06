Ordu\'da 4.650 Aranan Şahıs Yakalandı

Ordu Valisi Muammer Erol, yılın ilk 6 ayında aranması bulunan 4 bin 650 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Vali Muammer Erol, 2026 yılı haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde aydınlatma oranının yüzde 99,7 olduğunu belirterek, 2025 yılı haziran ayına göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 20,7, çocuğun cinsel istismarının yüzde 10,9, tehdit suçunun yüzde 1,1 ve kasten yaralama suçunun ise yüzde 2,2 oranında azaldığını söyledi. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, cinsel saldırı ve hakaret suçlarında ise artış yaşandığını ifade eden Erol, kişilere karşı işlenen olay sayısının genel toplamında yüzde 0,4 oranında azalma meydana geldiğini kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda motosiklet hırsızlığının yüzde 20, oto hırsızlığının yüzde 100, işyerinden ve kurumdan hırsızlığın yüzde 10, yağma suçunun ise yüzde 25 oranında azaldığını belirten Erol, otodan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını söyledi. Mal varlığına karşı işlenen suçların genel toplamında yüzde 2,5 artış meydana geldiğini belirten Erol, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98 olduğunu ifade etti.

4 bin 650 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 455 kişinin yakalandığını açıklayan Erol, ifade vermek üzere aranan 3 bin 195 kişi hakkında da işlem yapıldığını söyledi. Asayiş uygulamalarında 141 tabanca, 130 av tüfeği, 98 kuru sıkı tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 371 silah ele geçirilirken, 407 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında 37 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yılın ilk 6 ayında 241 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Erol, 481 kişi hakkında işlem yapıldığını, 37 kişinin tutuklandığını, 71 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda 2 bin 801 paket kaçak sigara, 15 bin 652 adet kaçak emtia, 630 litre alkollü içki, 56 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 940 fişek, 1 milyon 36 bin 40 makaron ile çok sayıda tarihi eser, sahte para, çek-senet ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya 999 operasyon

Uyuşturucuyla mücadelede toplam 999 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Erol, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 103 operasyonda 108 kişinin tutuklandığını, 66 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik ise 896 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda toplam 8 kilo 957 gram uyuşturucu madde, 3 bin 499 adet sentetik ecza, 203 adet ecstasy hap ve 233 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarda 757 hesap hakkında işlem

Siber suçlarla mücadelede asayiş, terör, güvenlik, narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere toplam 757 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Erol, terörle iltisaklı 5 kişinin tespit edildiğini söyledi. Yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 17 operasyonda 30 kişi tutuklanırken, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 17 operasyonda ise 6 kişi tutuklandı.

6 ayda trafik kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti

Haziran ayı sonu itibarıyla 834 bin 377 aracın denetlendiğini belirten Erol, 92 bin 859 araca işlem yapıldığını söyledi. Ayrıca 4 bin 588 ticari taksi denetlenirken 372'sine, 11 bin 886 okul servisinden ise 345'ine işlem uygulandığını, çakar denetimlerinde de 3 bin 20 aracın kontrol edildiğini ve 3 araca işlem yapıldığını kaydetti. İl genelinde meydana gelen bin 312 trafik kazasında bin 822 kişinin yaralandığını ifade eden Erol, patpatların karıştığı 80 kazada ise 119 kişinin yaralandığını belirtti. Tüm tedbirlere rağmen yılın ilk 6 ayında trafik kazalarında 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Erol, bunlardan 2'sinin patpat kazalarında olduğunu kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Muammer Erol, Ordu'da geçici koruma altındaki 676 Suriyeli göçmen bulunduğunu da sözlerine ekledi. - ORDU