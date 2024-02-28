Ordu'nun Perşembe ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.
Perşembe ilçesi Şenyurt ve Bolatlı Mahallesi'nde 5 farklı evden hırsızlık olayı ile 1 konut dokunulmazlığını ihlal olayı meydana geldi. Olayın aydınlatılmasına yönelik Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin A.Y. (50) ve E.K. (54) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan arama sonucunda hırsızlığa konu 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet kaynak makinası, 1 adet televizyon, 2 adet projektör, 4 adet bakır kazan-tava, muhtelif tarım aletleri, elektronik mutfak eşyaları ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan A.Y. ve E.K. isimli şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, E.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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