Ordu\'da 5 katlı binanın çatısında yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin çatı malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Söndürme işleminin ardından itfaiye ekipleri çatıda bir süre soğutma çalışması yürüttü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU