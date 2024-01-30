Ordu\'da sahte alkollü içki operasyonunda 630 litre etil alkol ele geçirildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından sahte alkollü içki mamullerine yönelik yapılan çalışmada, kargo gönderisi içerisinde 630 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkollü içki mamullerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kargo gönderisi olan karton kutuların içerisinde 630 litre etil alkol ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan E.B. (36) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU