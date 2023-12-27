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Ordu'da ağaç budama işinde kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Ordu'da ağaç budama işinde kaza: 1 ölü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kişi, ağaç budama işi sırasında düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu\'da ağaç budama işinde kaza: 1 ölü
27.12.2023 - 20:49,
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Güler (55), kendisine ait arazide ağaç budadığı esnada düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Güler'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Ordu'da ağaç budama işinde kaza: 1 ölü - Son Dakika
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