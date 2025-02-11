Ordu'da Apartman Bacasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ordu'da Apartman Bacasında Yangın Çıktı

Ordu\'da Apartman Bacasında Yangın Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın bacasında biriken kurumların çıkardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Apartman sakinleri yangın nedeniyle kısa bir panik yaşadı, ancak olay sonrası ciddi bir hasar olmadı.

11.02.2025 19:43  Güncelleme: 19:56
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bacasında biriken kurumların çıkardığı yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Çınarlık Mahallesi Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca kısmından yoğun şekilde çıkan dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çatıda bulunan baca kısmında biriken kurumlardan meydana gelen yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sonrası ev sakinleri rahat bir nefes alırken, çatı kısmında ise küçük çapta hasar oluştu.

Yangının eşinin gördüğünü söyleyen Apartman sahibi Tayyar Akgül, "Eşim yangını gördü, bana duman var diyerek çatıdan çıktığını söyledi. Ben de geldim baktım baca ateş almıştı. Bacada bulunan kurumdan ateş almış. Temizlenmediği için alev aldı diye düşünüyoruz. Bizde de ihmalkarlık var. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri geldi müdahale etti. Şu an kötü bir durum yok" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Apartman Bacasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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