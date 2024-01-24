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Ordu'da aranan 24 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da aranan 24 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 24 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 24 şahıs da yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan 17 şahıs cezaevine gönderildi.

Ordu\'da aranan 24 şahıs yakalandı
24.01.2024 - 14:32,
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 24 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 27 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da aranan 24 şahıs yakalandı - Son Dakika


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