Ordu'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika
Ordu'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti

Ordu\'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti
07.04.2026 21:28
Ordu'da arazi kavgasında tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurduğu şahsın hayatını kaybetmesine neden olan zanlı tutuklandı.

Olay, Kabataş ilçesi Kayıncık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan Çalışıcı (70) ile Mehmet Yetişken (79) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Yetişken, yanındaki tabanca ile Çalışıcı'ya sağ göğüs bölgesinden ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Çalışıcı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kabataş Merkez Karakolu ekipleri, şüphelinin Aybastı ilçesine gittiğini tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Mehmet Yetişken, suç aleti ile birlikte Aybastı'nın Beştam Mahallesi'nde arkadaşının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı, karakoldaki işlemlerinin ardından bugün Aybastı ilçesinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika
