Ordu'nun Altınordu ilçesinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Taşbaşı Mahallesi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan bir şahsın olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kantel Altunel (48) isimli şahsın başından tabanca ile vurulmuş halde olduğu, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunun üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı, şahsın yanında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu esnada yakınları fenalık geçirdi. Ekiplerin yaptıkları incelmelerinin ardından şahsın cenazesi Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Hayatını kaybeden şahsın elektik malzemeleri üzerine işyeri bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
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Beylikdüzü'nde bulunan bir butik giyim dükkanının camına gece saatlerinde 5 el ateş açıldı. Dükkan sahibi tehdit almadıklarını belirtirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
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