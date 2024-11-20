Ordu'da Binada Yangın: 14 Tahliye, 1 Hastaneye Sevk - Son Dakika
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Ordu'da Binada Yangın: 14 Tahliye, 1 Hastaneye Sevk

Ordu'da 5 katlı binanın deposunda çıkan yangında 14 kişi tahliye edildi, 1 kişi dumandan etkilendi.

20.11.2024 23:49
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Ordu'da 5 katlı binanın deposunda yangın: 14 kişi tahliye edildi, 1 kişi dumandan etkilendi

Binadakiler, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı

ORDU - Ordu'da 5 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın nedeniyle 10 dairedeki toplamda 14 kişi tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki depodan dumanların yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

14 şahıs vinç yardımıyla tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından dumanların yoğun bir şekilde bodrum katında bulunan kırtasiyeye ait depodan geldiği anlaşıldı, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bu esnada binadaki 10 dairede bulunan 14 şahıs, olması muhtemel zehirlenmelere karşı itfaiye aracındaki vinç ile balkonlardan tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, binadaki dairelerden birisinde bulunan kedi de kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangın esnasında korktuklarını söyleyen 16 yaşındaki Umut Efe Pekdemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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