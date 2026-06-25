Ordu'da Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine anons edilen cankurtaranlar Kaçar'ı sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kacar, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Zekiyenur Kaçar'ın Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. - ORDU