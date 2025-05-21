Ordu\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ordu'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Zuver Kaya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri 12. sınıf öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay (17), Yiğitcan Kıran (17) ve A.Ö. denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenci ekipler tarafından sudan çıkartılarak ambulans ile kurtarılarak çeşitli kaldırıldı. Dün hayatını kaybeden Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi bugün yakınları tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Bilkay'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Bilkay'ın ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile öğrencinin okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden Yiğitcan Kıran sabah saatlerinde hayatını kaybederken, A.Ö.'nün ise tedavisi devam ediyor. - ORDU