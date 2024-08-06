Ordu'da Cumhuriyet savcısına saldırı: İfadesi ortaya çıktı

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde ailesi ile birlikte saldırıya uğrayan Cumhuriyet savcısının karakolda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ifadesinde sağ kulağına yumruk atıldığını, çıkan arbedede kayınvalidesi ve 9,5 aylık kızının yere düşerek yaralandığını belirtti.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mücahit Şamil Koca'nın, Aybastı ilçesin Perşembe Yaylası'nda uğradığı saldırıya ilişkin aynı günün gecesinde karakolda verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, hafta sonu iznini geçirmek için eşi D. Koca, 9,5 aylık kızı, kayınpederi Mahmut K., kayınvalidesi Selime K. ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle birlikte ızgara salonuna gittiklerini belirten Savcı Koca, "Bahse konu bölgede dolaştıktan sonra ve ilk defa gittiğimden bölgeyi bilen kolluk olan jandarmayı arayarak nerede yemek yiyebileceğimizi sordum. Onlar da bana 'Güleç Izgara' isimli işletmeyi tavsiye etti. Ben de bunun üzerine aynı gün saat 20.40'ta bahse konu işletmeye yukarıda belirttiğim aile fertlerimle beraber geldik. Henüz masaya oturmadan sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına sipariş versek 'kaç dakikada hazır olur?' diye sordum" ifadelerine yer verdi.

"20 dakikada çıkar' denilen sipariş için 3 dakika sonrasında '1 saat sürer' denildi"

İşletme çalışanının "Sipariş 20 dakikada hazır olur" demesinin ardından dışarıya çıktıklarını, 3 dakika sonrasında geri döndüklerinde ise işletme çalışanlarının sipariş için 1 saat süre verdiklerini belirten Savcı Koca ifadesinde, "O da bana 'yaklaşık 20 dakikada çıkar' dedi. Üst kata çıkmak istedik ancak yukarıda temizlik olduğunu söyleyerek, görevli bizi alt katta bulunan yuvarlak masayı hazırlatabileceğini söyledi. O esnada bizi duyduğunu düşündüğüm, kasada duran ve adını sonradan soruşturma kapsamında öğrendiğim Yücel Güleç isimli şahıs, 'yaklaşık 30 dakika yemeğin hazırlanması sürer' dedi. Biz de ailemle birlikte işletme çalışanlarının agresif tavırlarından, hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik ve ailemle birlikte kimseye bir şey demeden çıktık. Yayla merkezinde bulunan ve ismini sonradan öğrendiğim Güleç Izgaraya yaklaşık 30-40 metre uzaklıkta bulunan başka bir ızgara salonuna olan işletmenin önüne geçtik. Oranın ve diğer dükkanların boş olması sebebi ile ayrıca jandarmanın Güleç Izgarayı önermesi nedeniyle tekrar Güleç Izgarada yemek yemeye karar verdik. Güleç Izgara isimli işletmenin önünde eşim hariç diğer aile fertleri bekledi. Biz eşimle işletmeye girdik ve yaklaşık 2 dakika önce önerdikleri yuvarlak masaya oturmak istedik. Bu kez de orada çalışan bir görevli bize sipariş verip vermediğimizi sordu. Ben de şimdi vereceğimizi söyledim. Bunun üzerine çalışan da bana 1 saat beklememiz gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine neden 1 saat az önce 20-30 dakika demiştiniz. 3 dakikada ne olduğunu sordum. Garson da bana yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için 'buranın bir yetkilisi yok mu? Konuşmak istiyorum' dedim ve kasada duran Yücel Güleç isimli şahsın yanına geçtim" açıklamalarında bulundu.

"Sen neden ikide bir dükkana girip çıkıyorsun?"

Savcı Mücahit Şamil Koca ifadesinde, kolluk güçlerinden aldığı tavsiye üzerine kendisinin savcı olduğunu söylediğini, işyerindekilerin kendisine agresif tavırlar sergilediğini öne sürerek, "Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım. Kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi? Dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel Güleç isimli şahsa çalışanları göstererek, 'bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin' diyerek dalga mi geçiyorsunuz dedim. O da bana 'sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun' dedi. Ben de müşteriyim tabii ki girip çıkarım dedim. Bunun üzerine şu an hatırlamadığım orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak 'sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu. Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan Güleç isimli şahsı gördüm ve ona da yine 'bu nasıl rezillik insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz. Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz' diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü. Onu orada bulunan çalışanlar ayırdı. Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet Arpacı isimli şahıs çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular" dedi.

"Sağ kulağıma yumruk yedim, 9,5 aylık kızım düştü ve yaralandı, kayınvalidemin kalçasında ağrı var"

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime K. ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü. Sonrasında ise yine ismini sonradan öğrendiğim Ercan Güleç isimli şahıs da yine işletme içinden koşarak üzerime yürüdü ancak onu da tuttular. Daha sonrasında olay yerinden ayrıldık ve jandarmaya bilgi verdim. Olaylar sakinleştikten sonra olay esnasında çıkan kargaşa nedeniyle 9,5 aylık kızım başından yaralanmış olduğunu gördüm ve kayınvalidemin de kalçasında ağrı olduğunu öğrendim. Dosyaya konulmak amacıyla hem kendi kulağımın hem de kızımın yaralı fotoğraflarını tarafınıza vermek istiyorum. Benim olay ile ilgili bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir. Ben daha önceden tanımadığım herhangi bir husumetim bulunmayan Güleç Izgara isimli işletme çalışanlarından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdülsamet Arpacı isimli şahısların üzerime yürümesi nedeni ile Yücel Güleç isimli şahıstan ise Cumhuriyet Savcısı olduğumu belirttiğim halde agresif tavırlar sergileyip olayı uzattığı ve diğer çalışanları tavırlarıyla tahrik ettiği için ve bu sebeple belirttiğim bu 4 şahıstan çıkan olaylar sonucu 9,5 aylık kızımın ve kayınvalidemin yaralanmalarına sebebiyet verdikleri için davacı ve şikayetçiyim."

Öte yandan, olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan Güleç tutuklandı, Abdülsamed Arpacı hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi, Ercan G. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. - ORDU