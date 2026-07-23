Ordu'da Dolandırıcılığa Karşı Önlem - Son Dakika
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Ordu'da Dolandırıcılığa Karşı Önlem

Ordu\'da Dolandırıcılığa Karşı Önlem
23.07.2026 11:47
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Çamaş'ta polis, dolandırıcılıkla mücadele için broşür dağıtarak vatandaşları uyardı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde polis ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pazar yeri ve yoğun kullanılan ortak yaşam alanlarında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Çamaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında sahaya indi. İlçe pazarı ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalık oluşturdu. Polis ekipleri, özellikle telefon dolandırıcılığı, sahte internet siteleri, kapıdan satış yöntemiyle yapılan dolandırıcılık girişimleri ve sanal dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları tek tek uyardı. Ziyaretlerde, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını isteyerek, bilinçli ve dikkatli davranmalarının mağduriyetlerin önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çamaş, Polis, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Dolandırıcılığa Karşı Önlem - Son Dakika

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