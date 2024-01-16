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Ordu'da Fırtına: Bir Kişi Sürüklenerek Ağaca Tutundu - Son Dakika
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Ordu'da Fırtına: Bir Kişi Sürüklenerek Ağaca Tutundu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi kaldırımda sürüklenerek ağaca tutunarak durabildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Ordu'da ve birçok bölgede kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Yaşanan fırtınada ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan vatandaş, rüzgarın etkisini azaltmasıyla yeniden yürümeye devam etti. Olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Ordu\'da Fırtına: Bir Kişi Sürüklenerek Ağaca Tutundu
16.01.2024 - 14:54,
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi kaldırımda sürüklenerek ağaca tutunarak durabildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Ordu'da ve bir çok bölgede kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. İl merkezinde etkili olan fırtına bir çok ilçede de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ordu'nun yüksek ilçelerinden biri olan Akkuş'ta saatte 45 kilometre hıza ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise aşırı rüzgara kapılarak, sürüklenmesinin ardından bir ağaca tutunarak zor durabildi.

Yaşanan fırtınada ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan vatandaş, rüzgarın etkisini azaltmasıyla yeniden yürümeye devan etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. - ORDU

Kaynak: İHA
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