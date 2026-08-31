Ordu’da heyelan: Ahırdaki 5 büyükbaş telef oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu, 5'i ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış, heyelanı beraberinde getirdi. Yamaçtan kayan kütle ve toprak yığını, Halil Güney'e ait ahırın üzerine aktı.

İçinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın büyük bir bölümü toprak altında kalırken durumu fark eden Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Güney, ekipler sevk edilene kadar kendi imkanlarıyla hayvanlarını tahliye etmek için çabaladı.

İhbarla bölgeye hızla intikal eden Akkuş Belediyesi ekipleri, zamanla yarıştı. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışma sonucu toprak altındaki 10 büyükbaştan 5'i canlı olarak çıkarıldı. Toprak altında kalan diğer 5 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu belirlendi. Ekiplerin bölgedeki heyelan kaldırma ve güvenlik önlemi çalışmaları sürüyor.