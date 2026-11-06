Ordu'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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Ordu'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

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Ordu'nun Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 250 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram sentetik kannabinoid ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek' suçuna yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 250 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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