Ordu\'da Jandarma Denetimleri: 50 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekiplerinin ilde son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetleri paylaşıldı. Çalışmalar kapsamında son bir haftada 24 bin 511 kişi sorgulandı, yakalanan 50 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Ekipler tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde toplamda 24 bin 511 bin 40 kişi ve 22 bin 361 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin trafik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 12 bin 395 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 456 sürücüye para cezası uygulandı, 70 araç trafikten men edildi ve 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ekipler tarafından ayrıca farklı konularda denetimler gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda bin 30 gram kubar esrar, 5 adet sentetik ecza, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 3 adet eski eser ve 1 motosiklet ele geçirildi, konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU