Ordu'da Jandarma Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı

19.08.2025 16:01
Ordu İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada 30 şüpheliyi yakaladı, 19'u tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Asayiş faaliyetleri kapsamında jandarma timleri tarafından 41 bin 198 şahıs ve 12 bin 191 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Trafik faaliyetlerinde ise 9 bin 482 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 22'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan, 7'si hakkında imal ve ticaret suçundan, 6'sı hakkında ise yasadışı kenevir ekimi suçundan işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 17 kilo 241 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 270 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 5 gram toz esrar, 49 sentetik ecza, 4 captagon ve 193 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 sahte sürücü belgesi, 1 tarihi eser malzeme, 1 kamyon, 7 kazı malzemesi, 3 bin 180 içi tütün doldurulmuş makaron ve 50 sahte bandrol ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
