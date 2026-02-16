Ordu'da Jandarma Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Ordu'da Jandarma Operasyonu: 17 Tutuklama

16.02.2026 15:28
Son bir haftada Ordu'da jandarma, 44 şüpheliyi yakaladı, 17'si tutuklandı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 44 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 22 bin 41 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 44 şüpheli şahıs yakalandı, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 12 bin 75 araç kontrol edildi.

18 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda toplamda 18 şüpheli yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda 4 bin 700 adet boş makaron, 9 bin 850 adet dolu makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, tütün doldurma makinesi, 28 litre etil alkol, 4 litre alkollü içki, 4 adet tabanca ve şarjörler, 1 adet av tüfeği ve çeşitli miktarlarda fişekler, kamera kayıt cihazı, 3 adet cep telefonu, 11 adet çeşitli kazı malzemesi, dedektör, jeneratör ve 3 adet taş delici ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve haklarında adli işlem başlatılan 12 şüpheliden 5'i gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ordu, Son Dakika

