Ordu'da Jandarma Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

Ordu\'da Jandarma Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma, son 1 haftada 34 şüpheliyi yakalayıp, 18'ini tutukladı; uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

29.04.2025 16:31
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen çalışmalarda 34 bin 277 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 34 bin 277 şahıs ve 24 bin 955 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 34 şüpheli şahıs yakalandı, adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 bin 472 araç kontrol edildi

Jandarma trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 15 bin 472 araç kontrol edildi, 578 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 105 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılması için il genelinde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimler de gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Ekipler tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet dedektör, 24 adet kazı malzemesi, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 7 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Jandarma Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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