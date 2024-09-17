Ordu'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Kaçak Ürün Operasyonu

Ordu\'da Kaçak Ürün Operasyonu

Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

17.09.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi değiştirilmiş 73 bin 609 adet ürün ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir genelinde yürütülen operasyonlar devam ediyor. Ekiplerin son olarak Altınordu ilçesinde bulunan bir depoya yaptığı operasyonda, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri piyasaya sürme aşamasında olan E.G. (46) isimli şüpheli yakalandı.

Piyasa değeri 15 milyon TL

Operasyon kapsamında depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 1 adet mini printer isimli ürünlerin son tüketim tarihinin değiştirildiği cihaz, 73 bin 609 adet son tüketim tarihi geçmiş ve son tüketim tarihi değiştirilmiş vaziyette paketlenmiş gıda ürünleri, 10 ton ruhsatsız imal edilmiş temizlik malzemesi ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, insan sağlığını tehlikeye atanlara yönelik operasyonların sıklıkla devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Polis, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement