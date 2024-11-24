Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyla Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyla Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

Ordu\'da Kar Yağışı Nedeniyla Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde kar yağışı sebebiyle kara saplanan saman yüklü tır, yapılan kurtarma çalışmalarıyla yoluna devam etti. Ayrıca, okullar 1 gün tatil edildi.

24.11.2024 18:01  Güncelleme: 18:07
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Ordu'nun Kumru ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan saman yüklü tır, traktörler, karayolları ekipleri ve belediyeye ait iş makinelerinin çalışmaları sonucu kuntarıldı.

Ordu'nun birçok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kumru ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum'dan ilçeye tonlarca saman götüren Mehmet Aydın idaresindeki 19 AAF 962 plakalı tır, Fizme Mahallesi Karapınar mevkisinde kara saplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemeyen Mehmet Aydın, tırıyla birlikte yolda kaldı. Tır sürücüsü için vatandaşlar başta olmak üzere Kumru Belediyesi ve Karayolları ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik yol açma ve kurtarma çalışmalarının ardından tır ilçe merkezine giriş yaptı.

Diğer taraftan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kumru Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelişen olumsuz hava olayları nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ve kayma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından, önleyici tedbir olarak ilçemizin tamamında bulunan okullarda 25 Kasım 2024 günü 1 gün eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca bu sürede engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bölgede yağışların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyla Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı - Son Dakika

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