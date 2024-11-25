Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişiyi Kurtarma Çalışması Başlatıldı

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Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, av yapmak için yola çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, dün Kabadüz- Mesudiye karayolunda bulunan Horu Obası istikametinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aynı gün saat 17.00 sıralarında alınan ihbar üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 1 jandarma asayiş timi, 1 jandarma arama kurtarma timi(JAK), 1 AFAD timi, 2 iş makinesi ve belediye ekipleri ile birlikte şahısları arama faaliyetine başlandı.

Ekiplerin, kayıp şahısları bulmak için çalışmaları sürüyor. - ORDU