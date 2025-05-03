Ordu\'da Kaybolan Genç Kadının Cesedi Bulundu

Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Aramaların 3. gününde itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalarda, Gizem Sinanoğlu'nun (25) cansız bedeni ilk kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu.

Gizem Sinanoğlu, Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı, Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor. - ORDU