Ordu'da Kayıp İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Ordu\'da Kayıp İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

30 Nisan'dan beri kayıp olan Süleyman Erdoğan ve Gizem Sinanoğlu için Ulubey'de aramalar sürüyor.

02.05.2025 11:15
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Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinin Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Erdoğan (35) ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu isimli kadından 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu Süleyman Erdoğan'ın 52 AY 465 plakalı otomobili, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında dün gece saatlerinde bulundu. Gece saatlerinde bölgede arama çalışması yapan ekipler, kayıp olan şahıslara ulaşamadı. Sabah saatlerinde bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede köpekler ve dron destekli arama çalışması gerçekleştirdi, Süleyman Erdoğan'ın otomobili ise incelendi.

Ekiplerin su içerisinde ve bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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