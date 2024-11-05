Ordu'da Kediye Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücünün Kazası - Son Dakika
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Ordu'da Kediye Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücünün Kazası

Ordu\'da Kediye Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücünün Kazası

Ordu'nun Ünye ilçesinde yola atlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

05.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:08
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yola atlayan kediye çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Günpınarı Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde olan 52 EP 552 plakalı otomobil sürücüsü Mehtap Uyur, yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yaptı, kontrolden çıkan otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Mehtap Uyur ve yanında bulunan Hümeyra Duran yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, köprü üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Sürücü Mehtap Uyur ve yanında bulunan Hümeyra Duran'ın Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kediye Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücünün Kazası - Son Dakika

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