Ordu'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ordu'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele

Ordu\'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele
07.08.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkonunda çiçek sularken maganda kurşunuyla yaralanan Dr. Aksın Serarslan, 4 yıl sonra hayatını kaybetti.

Ordu'da evinin balkonunda çiçekleri ile uğraştığı esnada başına saçma isabet eden ve yaklaşık 4 yıl sonra hayatını kaybeden Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın doktor olan kardeşi Ulaş Serarslan, "Kendisi hobileri ile uğraşırken bir magandanın kör kurşununun hedefi oldu ve sonrasına hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahsın cezası mahkemece verildi, yaklaşık 8 yıl 12 ay ceza aldı. Ceza şuanda Yargıtay'da onanmayı bekliyor ama tutuklu kaldığı süre sadece 9-10 ay oldu maalesef. Biz benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından şahsın bir an önce cezasını çektiğini görmek istiyoruz" dedi.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu ve çiçek suladığı esnada başına saçma isabet etti. Farklı hastanelerde tedavi gören ve 3 yıl 8 ay sonra hayatını kaybeden Serarslan, dün 51 yaşında toprağa verildi.

Olayın ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ertesi günü Hollanda'dan emekli Lami A. (61) isimli faili yakalamış, boş arsada cam şişeleri hedef alarak talim atışı yaptığı esnada olayın gerçekleştiğini tespit etmişti. Adli mercilere sevk edilen Lami A., son olarak verilen kararda 8 yıl 12 ay ceza almış ve yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 11 Ekim 2022 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edildi.

"Olay tarihinden itibaren sürekli yaşam mücadelesi verdi"

Hayatını kaybeden Dr. Aksın Serarslan'ın, kendisi gibi doktor olan kardeşi Ulaş Serarslan (47), "Maalesef yaşadığımız olayı sadece talihsizlik ile açıklamak doğru olmaz. 3 yıl 8 ay önce ağabeyim, evinin balkonunda ve en güvenli olduğu ortamda kendi hobileri ile uğraşırken bir magandanın kör kurşununun hedefi oldu ve ciddi bir şekilde başından ve beyninden yaralandı. O tarihten beri biz sürekli yaşam mücadelesi içerisindeydik ve bu hafta verdiğimiz mücadeleyi kaybettik ve kendisini son yolculuğuna uğurladık. Bu süre zarfında anlatması kolay ama yaşadıklarımız gerçekten çok ağır ve acı şeylerdi. Kendisini sürekli hayatta tutmak için mücadele ettik, çok sorun yaşadık ve defalarca ölümden döndü. Bu süreçte bir tek o değil, çevresindeki herkes, ailesi ve bizler çok etkilendik. Küçük çocukları var, hepsinin psikolojisi bozuldu. Sıkıntılar ile geçen 3 yıl 8 ayın ardından kendisini uğurladık" diye konuştu.

"Biz yaklaşık 4 yıldır ağabeyimi yaşatmak için çabalıyoruz, olayı gerçekleştiren şahıs 3 yıldır sokaklarda dolaşıyor"

Serarslan, olayı gerçekleştiren şahsa mahkemece 8 yıl 12 ay ceza verildiğini ancak bir yıldan az bir süre tutuklu kaldığını ifade ederek, "Olayı gerçekleştiren şahsın cezası mahkemece verildi, yaklaşık 8 yıl 12 ay ceza aldı. Ceza şu anda Yargıtay'da onanmayı bekliyor ama tutuklu kaldığı süre sadece yaklaşık 9-10 ay oldu maalesef. Yani biz 4 yıldır ağabeyimi yaşatmak için çabalıyoruz, bu sürecin ardından kendisini toprağa verdik ama bu şahıs maalesef 3 yıldır dışarıda özgürce yaşantısını sürdürüyor. Umarım en kısa zamanda adalet yerini bulur, umarım daha fazla ceza alır ve bir an önce cezasını çekmeye başlar. Tabi giden geri gelmiyor, cezasını çekmesi benim ağabeyimi geri getirmiyor ama en azından adaletin gerçekleştiğini görmek, mücadelemizin boşa olmadığını bilmek açısından bir an önce cezasını çektiğini görmek istiyoruz. Bundan sonra benzer olayları gerçekleşmemesi için, caydırıcı cezaların daha da arttırılarak toplumun vicdanının da rahatlamasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Olay, ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Osimhen’in Galatasaray’a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
20:45
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
20:37
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
20:08
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 15:34:18. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.