Ordu\'da Maganda Kurşunu İle 4 Yıl Süren Mücadele

Ordu'da evinin balkonunda çiçekleri ile uğraştığı esnada başına saçma isabet eden ve yaklaşık 4 yıl sonra hayatını kaybeden Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın doktor olan kardeşi Ulaş Serarslan, "Kendisi hobileri ile uğraşırken bir magandanın kör kurşununun hedefi oldu ve sonrasına hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahsın cezası mahkemece verildi, yaklaşık 8 yıl 12 ay ceza aldı. Ceza şuanda Yargıtay'da onanmayı bekliyor ama tutuklu kaldığı süre sadece 9-10 ay oldu maalesef. Biz benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından şahsın bir an önce cezasını çektiğini görmek istiyoruz" dedi.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu ve çiçek suladığı esnada başına saçma isabet etti. Farklı hastanelerde tedavi gören ve 3 yıl 8 ay sonra hayatını kaybeden Serarslan, dün 51 yaşında toprağa verildi.

Olayın ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ertesi günü Hollanda'dan emekli Lami A. (61) isimli faili yakalamış, boş arsada cam şişeleri hedef alarak talim atışı yaptığı esnada olayın gerçekleştiğini tespit etmişti. Adli mercilere sevk edilen Lami A., son olarak verilen kararda 8 yıl 12 ay ceza almış ve yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 11 Ekim 2022 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edildi.

"Olay tarihinden itibaren sürekli yaşam mücadelesi verdi"

Hayatını kaybeden Dr. Aksın Serarslan'ın, kendisi gibi doktor olan kardeşi Ulaş Serarslan (47), "Maalesef yaşadığımız olayı sadece talihsizlik ile açıklamak doğru olmaz. 3 yıl 8 ay önce ağabeyim, evinin balkonunda ve en güvenli olduğu ortamda kendi hobileri ile uğraşırken bir magandanın kör kurşununun hedefi oldu ve ciddi bir şekilde başından ve beyninden yaralandı. O tarihten beri biz sürekli yaşam mücadelesi içerisindeydik ve bu hafta verdiğimiz mücadeleyi kaybettik ve kendisini son yolculuğuna uğurladık. Bu süre zarfında anlatması kolay ama yaşadıklarımız gerçekten çok ağır ve acı şeylerdi. Kendisini sürekli hayatta tutmak için mücadele ettik, çok sorun yaşadık ve defalarca ölümden döndü. Bu süreçte bir tek o değil, çevresindeki herkes, ailesi ve bizler çok etkilendik. Küçük çocukları var, hepsinin psikolojisi bozuldu. Sıkıntılar ile geçen 3 yıl 8 ayın ardından kendisini uğurladık" diye konuştu.

"Biz yaklaşık 4 yıldır ağabeyimi yaşatmak için çabalıyoruz, olayı gerçekleştiren şahıs 3 yıldır sokaklarda dolaşıyor"

Serarslan, olayı gerçekleştiren şahsa mahkemece 8 yıl 12 ay ceza verildiğini ancak bir yıldan az bir süre tutuklu kaldığını ifade ederek, "Olayı gerçekleştiren şahsın cezası mahkemece verildi, yaklaşık 8 yıl 12 ay ceza aldı. Ceza şu anda Yargıtay'da onanmayı bekliyor ama tutuklu kaldığı süre sadece yaklaşık 9-10 ay oldu maalesef. Yani biz 4 yıldır ağabeyimi yaşatmak için çabalıyoruz, bu sürecin ardından kendisini toprağa verdik ama bu şahıs maalesef 3 yıldır dışarıda özgürce yaşantısını sürdürüyor. Umarım en kısa zamanda adalet yerini bulur, umarım daha fazla ceza alır ve bir an önce cezasını çekmeye başlar. Tabi giden geri gelmiyor, cezasını çekmesi benim ağabeyimi geri getirmiyor ama en azından adaletin gerçekleştiğini görmek, mücadelemizin boşa olmadığını bilmek açısından bir an önce cezasını çektiğini görmek istiyoruz. Bundan sonra benzer olayları gerçekleşmemesi için, caydırıcı cezaların daha da arttırılarak toplumun vicdanının da rahatlamasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU