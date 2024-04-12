Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kabataş- Fatsa kara yolunun Zıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. yönetimindeki 52 M 1401 plakalı minibüs ile Muharrem G. idaresindeki 52 HD 967 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü Muharrem ve eşi Sevilay G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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