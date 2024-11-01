Ordu'da Müstakil Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çalışkan'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, müstakil evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU