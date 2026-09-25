Ordu'da operasyonda 4 yabancı uyruklu tutuklandı, 820 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Ordu'da operasyonda 4 yabancı uyruklu tutuklandı, 820 gram metamfetamin ele geçirildi

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Ordu\'da operasyonda 4 yabancı uyruklu tutuklandı, 820 gram metamfetamin ele geçirildi
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İran'dan uyuşturucu madde getirildiği değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve el çantasında 115 parça halinde toplam 820 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ordu'da, İran'dan uyuşturucu madde getiren ve maddeleri teslim alan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getirilebileceği değerlendirilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İran'dan Ordu'ya gelen İran uyruklu 2 kadın takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin Tacikistan ve Afganistan uyruklu 2 şüpheliyle buluşarak, bir el çantası verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve el çantasında yapılan aramada, 115 parça halinde toplam 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikGüncelİranOrduSon Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da operasyonda 4 yabancı uyruklu tutuklandı, 820 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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