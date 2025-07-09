Ordu\'da OSKEM 1 Ayda 28 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 1 ayda 28 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

10 Haziran tarihinde sezona başlayan OSKEM ekipleri, il genelindeki 23 plajda 100 personelle haftanın her günü 10.30-19.00 saatleri arasında görev yapıyor. Ekipler, uzman cankurtaranlar, gözetleme kuleleri, uyarı tabelaları ve can simitleri ile sahillerde güvenliği üst seviyeye taşıyor. Bu kapsamda OSKEM, bir ayda 28 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Tehlikeli bölgelerde denize girişi engellemek için QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşları güvenli plajlara yönlendiriyor.

15 Eylül tarihine kadar OSKEM ekiplerinin sahil güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirten Ordu İtfaiyesi, vatandaşlara mutlaka cankurtaran hizmeti sunulan plajları tercih etmeleri çağrısında bulundu. - ORDU