Ordu\'da Otobüs Durağına Tabanca ile Ateş Eden Şüpheliler Serbest Bırakıldı

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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otobüs durağına tabanca ile ateş ederek zarar veren 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde 20 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi'ne ait dolmuş durağına 2 şüpheli tarafından tabanca ile ateş edilerek zarar verildi. İhbar üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Ş.B. (46) ve Y.A. (40) olduğu tespit edildi. Olaydan bir süre sonra olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ORDU