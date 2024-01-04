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Ordu'da Otobüste Yakalanan 17 Kaçak Göçmen - Son Dakika
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Ordu'da Otobüste Yakalanan 17 Kaçak Göçmen

Ordu'da yapılan polis denetiminde, bir otobüste 17 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüste kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Göç İdaresi tarafından sınır dışı kararı alınan 17 kişi, Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edilmek üzere işlemlere başlandı. Otobüs şoförü ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem görecek.

Ordu\'da Otobüste Yakalanan 17 Kaçak Göçmen
04.01.2024 - 15:12,  Güncelleme: 15:16
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde bir otobüs içerisinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında uygulama yaptığı esnada bir firmaya ait otobüste, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şahıslar polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İl Göç İdaresi tarafından haklarında sınır dışı kararı alınan 17 şahsın, Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevki için işlem başlatıldı.

Öte yandan, otobüs şoförü A.A. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Ordu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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