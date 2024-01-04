Ordu\'da Otobüste Yakalanan 17 Kaçak Göçmen

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde bir otobüs içerisinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında uygulama yaptığı esnada bir firmaya ait otobüste, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şahıslar polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İl Göç İdaresi tarafından haklarında sınır dışı kararı alınan 17 şahsın, Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevki için işlem başlatıldı.

Öte yandan, otobüs şoförü A.A. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ORDU