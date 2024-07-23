Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 20:46
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, H.I.'nın (72) kullandığı 34 GRE 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (66) ve L.I. (72) adlı yarallıar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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