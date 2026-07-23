Ordu\'da Patpat Kazası: 1 Ölü

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ah (60) idaresindeki tarım aracı patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından evli ve 3 çocuk babası Mahmut Ah'ın cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU