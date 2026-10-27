Ordu'da son bir haftada 25 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 25 şüpheli şahıstan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 110 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 25 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.