Ordu'da son bir haftada 25 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da son bir haftada 25 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı

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Ordu'da son bir haftada yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan 25 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, ekipler ayrıca 110 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yaptı.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 25 şüpheli şahıstan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 110 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 25 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelOrduSon Dakika

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