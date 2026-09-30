Ordu'da son bir haftada aranan 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Ordu'da son bir haftada aranan 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, farklı suçlardan aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; 124 şahıs hakkında da çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 124 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu'da son bir haftada aranan 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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