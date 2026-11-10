Ordu'da son bir haftada asayiş çalışmasında aranan 37 kişiden 24'ü tutuklandı

Ordu'da son bir haftada asayiş çalışmasında aranan 37 kişiden 24'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında 89 kişi hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanırken, adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 37 şahıstan 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 89 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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